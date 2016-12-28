王建民1月4日返美 打經典賽與否未表態

預定1月4日返美自主訓練的王建民，仍未表態是否打經典賽。(美聯社資料照)

王建民（右）參與職棒球員工會高爾夫公益賽，左為球員工會理事長胡金龍。（葉姵妤攝）

王建民28日參加職棒球員工會舉辦的高球公益賽與慈善拍賣晚宴，這也是他在台期間最後1次公開活動，然後於1月4日返美自主訓練，他表示，赴美後「不一定」會再回台，為是否參加經典賽留下伏筆。

王建民從2003年開始就從來沒在台灣過農曆年，以他下個月就赴美自主訓練行程來看，明年可能也不例外，但如果返台，也可能是為了決定打經典賽回來，反之，則應確定婉拒參賽。

(中時電子報)