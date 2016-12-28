蔡易餘批翁重鈞家米蟲 翁家反擊：若不實請辭立委
民進黨立委蔡易餘今天舉行記者會痛批前藍委翁重鈞家族事業玉峰糧食，利用二氧化碳填充包裝巧門，壟斷軍糧包裝業務20年，綠委王定宇更稱翁家一年可以賺3、5千萬，翁家下午則反擊，玉峰糧食負責人翁石貴反批，一年利潤根本沒那麼多，民進黨若想要，歡迎隨時買回去，他更歡迎綠委調查是否獲取暴利，若查證爆料不實，請綠委自己辭掉立委。
翁石貴指出，當初是政府糧食局的碾米廠業務結束，公開招標，翁家用1500萬遠高於其他競標者兩倍的金額標到機器，過程都合法，如果真如綠委所說這麼好賺，歡迎民進黨隨時把機器買回去，翁家不辦這業務也沒關係。
翁石貴表示，嘉義縣長張花冠的夫婿曾振農民國81年競選立委時，就已經有相似的指控，後來經翁家採取法律行動後，已證明這些說法有誤，「此時從提此事，一方面代表念法律的蔡立委有惡意毀謗之嫌，顯然另有其他目的。」
(中時)
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