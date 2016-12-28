食藥署稽查火鍋料 8件不合格

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通路商全聯販售的豆腐，被查出生菌數不合格。（食藥署提供）

西北食品的凍豆腐，被查出生菌數違規。（食藥署提供）

遠百企業股份有限公司永福分公司（愛買量販）的虱目魚丸，被查出衛生標準違規。（食藥署提供）

天氣轉涼，民眾愛吃火鍋，食品藥物管理署今天公布火鍋料抽驗結果，包含知名通路全聯、愛買都被查出販售的商品違規。火鍋料製造大廠西北，更被驗出凍豆腐生菌數高達44萬CFU／g，台中市衛生局已開罰3萬元。

食藥署本次共抽驗加工丸類、冷凍水產品、豆製品、火鍋餃類713件，其中8件不合格。

根據違規清單，西北食品工業股份有限公司臺中營業所販售的凍豆腐生菌數超標，違規產品下架，並被開罰3萬元。另外，知名通路販售的商品也有違規，全聯實業股份有限公司臺中河南分公司的大漢木錦非基改凍豆腐微生物檢驗違規；遠百企業股份有限公司永福分公司(愛買量販)販售的虱目魚丸，也被檢出微生物不合格，目前複驗中。

食藥署指出，食品添加物違規或衛生標準不合格，可依法開罰3-300萬元，農藥不合規定，則可罰6萬到2億元。

(中時)