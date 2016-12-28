2016年百大最美臉蛋 韓NANA第3 周子瑜第8
美國電影評論網站TC Candler今天發佈「2016全球百大最美臉蛋排行榜」，南韓女團After School成員NANA躋身第3，在南韓發展的女團TWICE台灣正妹周子瑜名列第8。
南韓「亞洲經濟」今天指出，值得一提的是，NANA曾在2014年和2015年位居全球百大最美臉蛋排行榜榜首。
報導指出，全球百大最美臉蛋排行榜中，After School成員NANA排名第3、TWICE子瑜（第8）、少女時代泰妍（第19）、BLACK PINK成員Jennie（第22）、Red Velvet成員瑟祺（第29）、Girl's Day成員Yura（第35）、演員高雅拉（第45）、Jessica（第49）、秀智（第62）、Red Velvet成員Irene（第71）、Stellar成員敏熙（第75）、Berry Good成員多藝（第87）、宋慧喬（第98）等藝人入圍百強。
根據TC Candler的YouTube頻道，百大最美臉蛋第1名是英國超模茱丹唐恩（Jourdan Dunn），菲律賓裔美國混血女星麗莎索貝拉諾（Liza Soberano）奪下第2名，連兩年奪冠的南韓女團After School成員NANA落居第3名。1051228
(中央社)
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