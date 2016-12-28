公私立大專師退休差很大 月領年金差1倍

高教工會28日表示，同樣在大專任教，但公校退休可月領年金近新台幣6萬元，私校僅能月領近3萬元，所得替代率相差1倍，公私立大專教師退休待遇明顯落差。中央社記者許秩維攝 105年12月28日

高教工會今天表示，同樣在大專任教，但公校退休可月領年金近新台幣6萬元，私校僅能月領近3萬元，所得替代率相差1倍，公私立大專教師退休待遇明顯落差。

國家年金改革辦公室近日推出政府的年金改革腹案，台灣高等教育產業工會今天舉行記者會，會中宣布將發起連署，訴求年金改革對所得替代率最低的私立大專教師提出改善方案，並要求政府未來改革方案具體面對私校教師所得替代率問題。

高教工會理事、中正大學政治系副教授陳尚志指出，現在公私立大專教師待遇漸趨一致，但退休待遇卻有很大差別，以今年滿35歲到大專任教的教師估算，工作25年滿60歲後以正教授最高級薪俸退休，從公校退休每月可領新台幣5萬9709元年金（公保＋退輔），若從私校退休卻只能月領2萬9760元年金（公保＋退輔）。

陳尚志表示，這樣的差別待遇，會導致許多私校老師想向公校流動，把精力放在研究中，而忽略教學品質，而公校老師也無法向私校流動，就像他願意到私校任教，但家人考量退休後生活，就不准他去私校，公私校教師不能平等流動，不只影響教師工作權，也造成學生受教品質的差異。

高教工會組織部主任林柏儀指出，以年金改革方案來看，私立大專校師所得替代率僅30%，公校大專教師約60%，幾乎是兩倍落差，即使是一般勞工，所得替代率也約50%；大專教師同樣進行教學服務、通過各式評鑑，卻因為在不同學校的身分，導致退休待遇有2倍差距，政府若要年金改革，應設法將私校大專教師的所得替代率向上提升。

高教工會秘書長陳政亮指出，大專教師很多是完成博士學業後才開始任教，進入職場的年齡相對較晚，以公保和退輔儲金來估算，退休後的所得替代率相當低，對私校老師來說很不公平，等於退休後生活沒有辦法獲得一定的保障。

為幫助私校大專教師瞭解自身的年金權益，高教工會推出「私立大專校院教師退休年金試算（http://www.theunion.org.tw/sites/www.theunion. org.tw/files/version04/calc_pension.html）」，同時發起連署，號召教師一起響應，要求公私校教師能有平等的退休待遇。1051228

(中央社)