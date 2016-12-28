年終買車潮 白色車最熱賣兼具環保
年底換新車，什麼顏色最熱門，高雄市區監理所今天公布高雄市汽車顏色，車主最愛顏色第1名為白色，其次為銀色及藍色，應和環保意識抬頭有關。
買車不只挑廠牌、性能，顏色也是一大考量，公路總局高雄市區監理所今天公布高雄市汽車顏色統計，發現有19%的的車輛是白色，排名第1，其次是銀色及藍色各為15%、黑色佔10%，接著依序為灰色、紅色、綠色、黃色。
高雄市區監理所分析，淺色車輛因為較不易吸熱，車輛溫度升高的速度也較慢，尤其是白色的車輛，相對的也比較節能省油；另外，淺色在夜間容易辨識，行車安全性也較高，所以白色便名列車主最愛車色之首。
高雄市監理所說，歲末年初是民眾買車的熱門時期，在環保意識抬頭的時代不妨選擇淺色車，享受便利同時愛護地球。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。