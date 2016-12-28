年終買車潮 白色車最熱賣兼具環保

年底換新車，什麼顏色最熱門，高雄市區監理所今天公布高雄市汽車顏色，車主最愛顏色第1名為白色，其次為銀色及藍色，應和環保意識抬頭有關。

買車不只挑廠牌、性能，顏色也是一大考量，公路總局高雄市區監理所今天公布高雄市汽車顏色統計，發現有19%的的車輛是白色，排名第1，其次是銀色及藍色各為15%、黑色佔10%，接著依序為灰色、紅色、綠色、黃色。

高雄市區監理所分析，淺色車輛因為較不易吸熱，車輛溫度升高的速度也較慢，尤其是白色的車輛，相對的也比較節能省油；另外，淺色在夜間容易辨識，行車安全性也較高，所以白色便名列車主最愛車色之首。

高雄市監理所說，歲末年初是民眾買車的熱門時期，在環保意識抬頭的時代不妨選擇淺色車，享受便利同時愛護地球。1051228

(中央社)