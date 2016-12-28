南韓：韓美FTA不應受美政府換屆影響
南韓產業通商資源部長官周亨煥今天在第2次對美貿易協商會議上強調，韓美自由貿易協定（FTA）是兩國雙贏關係的基石，美國下一屆總統川普上台之後應該繼續切實執行。
周亨煥表示，將設法使韓美自由貿易協定互利互惠的共識更加深入人心。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，川普在競選總統期間，對韓美FTA頗有微辭，曾提出取消重談的可能性。
對此，周亨煥表示，不宜草率預判川普新政府的貿易政策基調，將根據有關動向採取有體系的應對措施。南韓還計畫從川普的具體政策中尋找可發揮南韓優勢的合作機遇，並積極支援國內公司進軍美國。
報導指出，韓國貿易協會表示，將在川普就任後擴大與美國各大智庫的交流，將向美國派經濟使節團等加強民間合作。
南韓對外經濟政策研究院則指出，中美貿易爭端可能殃及南韓企業，日圓和歐元貶值可能削弱韓企出口競爭力。
南韓產業研究院強調，南韓企業應該以出口地區多邊化、在美構築產品差異化競爭力、併購等方式克服日益增多的貿易壁壘。1051228
(中央社)
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