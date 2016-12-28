中社觀光花市吹荷蘭風 鬱金香花田綻放
中社觀光花市最近很荷蘭風，一大片紅的、黃的、白的、粉的、雙色的鬱金香，塞滿眼眶，搭配上風車、南瓜馬車及高頭大馬的金髮舞者，整個就是很荷蘭味。
業者今年引進40種、20萬株的鬱金香今日起綻放，一直到明年3月中都看得到，不過中社花市老闆賴啟文表示，鬱金香適合的溫度為攝氏12至18度，但今年因適逢暖冬，讓首批來台的鬱金香就折損了近三分之一，還好20萬株備貨充足，花展才能順利展開。
老闆賴啟文也表示，今年特別引進特殊少見的紅色重瓣海盜鬱金香，首批已在花海登場，下周預計還將展出白色重瓣的維多納，3月時還有黑色的夜后、冰淇淋鬱金香登場，歡迎民眾前來賞花。
由於鬱金香的花期短，每種鬱金香開花的時間也不同，所以民眾每周到花市看到的鬱金香品種會不一樣，並且若氣溫偏低約攝氏15度，則開花期約可到10天，但若氣溫較暖和也許7天就謝了，
(中時)
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