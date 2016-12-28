鱷魚服飾廠拍明登場 業者估有高買氣
知名品牌服飾「鱷魚牌Crocodile」埤頭廠廠拍活動明日起連續展開5天，總經理許俊龍預料，年初霸王級寒流可能再來的預期心理，買氣將會被激勵，而為滿足消費者怕冷的需求，今年廠拍將主打保暖的輕羽絨系列產品。
「鱷魚牌Crocodile」埤頭廠是彰化縣服飾業廠拍的先驅，13年首度以「廠拍」為名舉辦特賣會後，不僅造成轟動，更也帶動其他服飾業者跟進，尤其是，不少消費者還因此養成年終「採購」衣服的習性。
許俊龍說，為了讓消費者挑選到適當的服飾 ，該公司每年廠拍都準備超過10件以上的備品，全數1折起，活動期間除了有摸彩、回饋禮，另外今天開幕的上午，還有5分鐘的1元商品大搶購。
買氣與氣溫成反比！許俊龍坦言，去年歲末天氣熱，以前都逐年成長的廠拍業績確實受到影響，首度下滑，不過，接著今年初霸王級寒流來襲，該公司的門市立即出現爆量買氣。
他說，也因為年初的霸王級寒流，不少消費者「心有餘悸」，所以預估將為年終各家服飾廠商的廠拍活動，衝高業績。
(中時)
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