元旦收假 台鐵增開台東往台北太魯閣號
因應元旦迎曙光人潮，台鐵局106年1月2日下午將增開1班太魯閣號台東往台北，疏運北部到台東迎曙光人潮，以及台東鄉親順利北上返工。
立法委員劉櫂豪表示，106年元旦3天連假，許多旅客都安排到東部觀賞106年第一道曙光，為了疏運東部鄉親，他除爭取實名制加班車外，3天假最後1天1月2日北上鄉親，再爭取台東往台北5245車次太魯閣號增加疏運。
台鐵局台東火車站表示，立委爭取的班次預計下午3時50分從台東出發，晚上8時36分到達台北。
劉櫂豪表示，許多鄉親在連假最後1天訂不到回程的座位，因此他要求台鐵局再增加運能協助疏運。台鐵局經研議後，特調度1列次太魯閣號5245車次，從台東出發停靠關山、池上、玉里等站。
劉櫂豪表示，首波訂位的民眾如果未完成取票，台鐵局將再釋出座位，未訂到位的民眾可以再試著上網訂。建議民眾近期內留意台鐵局的公告，以期能疏解返鄉人潮。1051228
(中央社)
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