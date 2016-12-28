詐騙集團兼簽賭 警直搗機房逮人

我要評比

苗栗警方會同刑事局偵七大隊共同查緝詐騙據點，循線在苗栗、彰化攻堅查獲3處機房，發現不法集團運用數位科技進行詐騙、簽賭，企圖在年前大撈黑心錢，共帶回22人偵辦。

苗栗縣警局竹南分局今天表示，轄內一處社區住戶進出人員複雜，常有年輕人出入，且皆以名車代步，警方於7月間接獲線報，經過濾分析懷疑為詐騙集團據點，與刑事局偵查第七大隊組成專案小組深入追查，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組成員昨天見時機成熟，前往5處可疑據點攻堅、搜索，分別在苗栗縣竹南鎮、苗栗市及彰化伸港查獲3處詐騙機房，將李姓(28歲)、劉姓(33歲)男子為首的詐騙集團成員共22人帶回偵辦。

詐騙集團為規避查緝，機房多隱身在一般民宅中，且經常轉換據點，並在週邊設監視器，警方昨從戶外架鋁梯破窗攻堅，發現有別於以往機房有許多複雜通訊設備，該集團詐騙工具新穎，利用APP下載虛擬手機程式，僅以1台筆電或平板連上耳機，便可直接向被害人電話詐騙。

此外，詐騙集團也利用相關設備，由成員創設帳號在國內簽賭網站大量下注，企圖在過年前以不法手段大撈黑心錢。全案訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1051228

(中央社)