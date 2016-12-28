施振榮國藝會將交棒　盼傳承突破

宏碁集團創辦人施振榮年底將卸下國家文化藝術基金會董事長的職務，他今天感性表示，這趟意外旅程讓他依依不捨，也期待交棒後，國藝會面對未來挑戰能繼續傳承與突破。

2011年在第6屆董事的支持下，施振榮獲選擔任國藝會第6屆董事長，打破以往藝文界人士擔任的慣例，成為國藝會成立以來第一位出身企業界的董事長。他在2014年續任第7屆國藝會董事長，成為國藝會首位連任的董事長。施振榮將在12月31日卸任國藝會董事長職務，

施振榮回想，6年前剛接任時的心情，感到很惶恐，畢竟以他理工科系的所學背景，對藝文界的生態了解有限。但他期待能藉此機會，在這個職位上為藝文界注入新的思維與創新的機制，讓藝文界有所突破。

施振榮在第一任的任內特別將「社會企業」這個概念與運作模式引進藝文界，國藝會並成立了「藝文社會企業育成」專案，同時邀請14家企業與基金會共襄盛舉，進一步帶動企業界共同支持及倡議推動藝文社會企業發展的風氣。

國藝會並將該專案的產品及服務命名為「藝集棒」，專案初期鎖定企業為服務對象，服務期間總計媒合尾牙節目、藝文講座、文化旅遊以及其他相關活動共近370場次，吸引18萬人次親近藝文，創造出近6000萬元的藝文產值。

施振榮擔任第7屆國藝會董事長任內，接續提出「產業文創化播種推廣計畫」的構想，做為提升台灣長期競爭力的新策略。

在理財方面，施振榮剛上任時，國藝會原本新台幣61.46億元的基金為委外管理，但績效不盡理想。施振榮在任內改邀請董事代表成立基金管理小組，並由TVBS董事長張孝威擔任召集人，同時聘請顧問專家從旁協助並提供建議。

施振榮語重心長的說，建立新機制需要很長的時間，他只是扮演了啟動的角色，未來有待下屆董事會的認同及國藝會同仁的持續努力。

施振榮表示，這 6年的經歷，對他來說是意外的人生旅程，除了帶給他更多的學習機會，也讓他和藝文界朋友建立起深厚的關係。施振榮期待，在他交棒後，國藝會能繼續往下傳承，面對未來的挑戰，能持續追求突破。1051228

(中央社)