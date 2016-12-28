國際交換生學童相見歡 文化美食交流

我要評比

台大國際交換學生與嘉義縣更寮、和興國小進行英語視訊學習活動，交換生今天特地南下與學童相見歡，並進行一場文化、美食及語言交流。

嘉義縣教育處表示，更寮國小於2年前與國立台灣大學合作，進行國際學伴英語視訊學習活動，和興國小今年加入學習行列，今天是雙方相見歡日子，國際交換生先於昨天晚上抵達更寮國小，與家長會餐會聯誼。

教育處指出，台大國際生第2次造訪嘉義縣，昨天晚上體驗台灣在地化辦桌，家長委員接待這群遠從世界各地的熱情年輕人，分別來自荷蘭、土耳其、德國、瑞士、韓國、東南亞等國家。

教育處說，國際生來台就學當交換學生，也將服務熱情投入在學童學習，利用上午7時50分至8時30分、40分鐘，這2所國小3年級至6年級學生，必須與國際生進行視訊學習，半年後，今天是彼此相見歡日子。

和興國小於上午準備客家舞蹈、陶笛以及棒球戰舞表演，來歡迎國際生，並邀請品嚐湯圓、擂茶及泡茶等；國際生下午前往更寮國小，與小朋友一起慶生，還學習製作、品嚐中式割包，讓國際生留下難忘的回憶。1051228

(中央社)