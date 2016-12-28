日南火車站改造計畫 打造新旅遊秘境
立法院副院長蔡其昌會勘台中日南火車站周邊建設計畫，除整建客家常民生活歷史記憶外，還要串聯附近景點，打造新的旅遊秘境，他說，從生活中結合觀光、文化。
蔡其昌今天邀請客委會副主委范佐銘會勘「大甲孟春客庄聚落至日南驛站改造計畫」。預計挹注經費，來保存整建客家常民生活的歷史記憶，串聯附近相關的景點，打造新的旅遊秘境。
他說，過去已爭取日南火車站周邊環境綠美化的整理，日南火車站到慈德宮之間的區域以前是客家村莊的聚落，雖然現在已經福佬化；但這是一個客家人的歷史記憶空間，只要能把文化的因子重新恢復跟整理，就能讓未來的子孫與旅客，探訪客家聚落的歷史軌跡。
蔡其昌指出，這裡有舊車站遺留下來的火車倉庫，有客家村落的水圳緊鄰著鐵道，只要稍做整理規劃，就可打造成旅遊的秘境。自松柏漁港連結慈德宮，穿過客庄聚落到日南車站，接著再到大安溪畔的自行車道，將是一個結合文化生活以及旅遊的區域環境。
范佐銘表示，去年就有針對大甲地區客家生活環境營造，做調查計畫。日南火車站與慈德宮附近有許多客家居民，若能將常民生活透過一些硬體建設來修復規劃，並鼓勵使用本來生活母語的語言如客家話，營造出這樣的環境文化，就可以讓更多人來接觸並認識客庄聚落。1051228
(中央社)
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