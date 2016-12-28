都更168專案成效佳 北市蛋白區居多

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台北市日前推「都更168專案2.0版」，經統計至23日，新增41件；副市長林欽榮今天說，其中有15案已審議通過，以「蛋白區」為主，成效佳，並呼籲中央和地方整合、改變相關稅制。

台北市政府都市更新處下午召開「168專案執行成果報告」，並由林欽榮主持。

都更處說，今年10月4日發布「都市更新168專案2.0版」，期盼全面加速推動民辦都更，發布後廣受外界期待和參與。

都更處統計至12月23日為止，申請都更168專案數量新增41件，目前共計66件，其中15案已審議通過，其他審議中案件，也由林欽榮列管審議進度及了解個案審議狀況，主動協助釐清爭議。

都更處說，通過案件「從申請至審議通過平均作業時間為139天」，經計算共同負擔，可為市場投入新台幣186億元，並強調168專案2.0版推動配套措施，經過橫向整合，包含建管處針對168專案提出加速建築執照核發、地政局執行產權登記前之建物預先測量制度，有效縮減辦理時程，節省民眾利息負擔約1.5個月。

林欽榮表示，審議通過的15個案子，大部分都在台北大西區，也就是俗稱「蛋白區」，像萬華、中正、大同、士林、中山等，且相關基地都是大坪數，平均有500、600坪；容積獎勵率平均也有35.31%。

他說，168專案2.0開跑後，從10月14日只有25個案子，後續2個月後，申請案件有41件，成效頗佳，會持續精進。

林欽榮也提到關於釘子戶的想法，他認為，有些案子談不出來就切掉，除非是地中海型，否則就換軌，若切掉釘子戶，市府也會從旁協助，不用勉強；目前台北市協助代拆的都更案有3件，包含永春、東湖合家歡、天母鳳凰華廈海砂屋，未來168專案2.0版不會有執行代拆狀況，因為都是百分百同意。

他也提到，為減輕地主負擔，對中央提出合理稅賦的修法建議，希望中央修正「都市更新條例」規定，授權各地方政府因地制宜，讓房屋稅減半徵收年限至多可延長為4年，以及都市更新案採「協議合建」可比照「權利變換」方式享有土地增值稅及契稅減免等。1051228

(中央社)