黃復興併選案 國民黨改下下屆實施
中國國民黨秘書長莫天虎今天提出折衷方案，明年主席及黨代表等選舉時程不變，黃復興黨部黨代表選舉席次併入各縣市黨部合併選舉案，自下下屆開始實施，獲中常會同意通過。
國民黨中常會21日通過明年5月20日選舉主席及黨代表，7月8日選舉中央委員，7月29日選舉中央常務委員，8月20日召開第20屆第1次全國代表大會，新當選黨職人員於8月20日宣誓就職；黃復興黨部黨代表選舉席次併入各縣市黨部，合併選舉，同一票匭，統一開票。
不過，不少中常委質疑在出席人數不足的情況下，黨中央強勢主導通過，違反民主程序，中常委姚江臨26日委託律師向法院聲請暫時處分。
黨中央近日積極與中常委溝通，莫天虎今天在中常會報告指出，綜合多數意見，提出3點建議，明年黨主席選舉等4項黨職選舉時程不變；地方黨部黃復興黨代表合併選舉案，自下下屆開始實施、明年不實施；下屆黨代表應選總額本於票票等值精神，重新訂定，明訂於黨代表選舉作業細則，提請中常會通過後實施。
莫天虎報告後，由中常委發表意見。中常委姚江臨說，他聲請保全上次會議紀錄，沒有惡意，如果今天獲致結論，馬上撤告。
中常委厲耿桂芳認為，黃復興併選案自下下屆開始實施，5年時間太長了，為何不從下屆開始？
國民黨中常會最後透過復議方式，通過莫天虎所提3點建議。1051228
(中央社)
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