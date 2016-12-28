楊麗花為歌仔戲傳承 復出選秀做新戲

五、六年級生或許兒時都有共同記憶，每晚6時陪著阿公阿嬤，守在電視機前看楊麗花歌仔戲，今年72歲的楊麗花為了傳承歌仔戲，決定復出再製電視歌仔戲，更要海選新秀。

息影多年的楊麗花，近幾年有她的消息，除了2012年她和嫡傳弟子陳亞蘭一起登上小巨蛋演出「楊麗花終極大戲－薛丁山與樊梨花」，再者就是今年三月被週刊報導與骨科名醫洪文棟分居並協議離婚的新聞。

雖然楊麗花駁斥不實傳聞，但新聞鬧得沸沸揚揚，也代表楊麗花在國人心中仍有一定的地位，即便消失在螢光幕前多年，引退後的家居生活仍受矚目。

不過今年在不實的離婚報導後，楊麗花現身陳亞蘭「牛郎織女」舞台劇記者會，當時她就透露有可能會復出製作電視歌仔戲的消息，今天她難得召開記者會，宣布將製作電視歌仔戲「忠孝節義」，要落實歌仔戲傳承，並且要舉辦「我是楊麗花」活動，選出新一代歌仔戲人才。

楊麗花這一生可謂是為歌仔戲而生，3歲起就加入自家劇團「宜春園」，1950年楊麗花才6歲，就跟著媽媽演出「安安趕雞」，這是她第一次登台，也以劇中「小安安」的名字聞名。16歲在「陸文龍」中挑大樑，俊美扮相走紅台灣，更奠定她「台灣歌仔戲第一小生」名號。

1962年，楊麗花加入「賽金寶歌劇團」，當時在台語電影風潮推動下，1960年代期間，演出十幾部歌仔戲台語電影，當時楊麗花也有演出台語電影「望春風」，難得以清秀的女裝扮相登場。

1965年，楊麗花加入台北「正聲天馬歌劇團」，同年才開播不久的台灣電視公司，看中楊麗花可能帶來的電視廣告效益，邀請她演出「精忠岳飛」，並以女生身份扮演岳飛，播出後受到觀眾喜愛，後續她的重心也放在電視歌仔戲，也成為台視歌仔戲團長。

楊麗花一路從黑白電視演到彩色電視年代，與台視合作30年，締造「七俠五義」、「楊家將」、「梁山伯與祝英台」、「隋唐演義」等代表作，而這些都被稱為「楊麗花歌仔戲」，開創電視歌仔戲黃金時期。

到了1980年代，楊麗花也在國父紀念館公演「漁孃」，讓歌仔戲首次進入現代劇場，登上國家藝術殿堂，為後續歌仔戲團打下基礎，之後也在國家戲劇院演出「呂布與貂蟬」、「梁祝」等，2012年更是跨界登上演唱會規格的台北小巨蛋，和陳亞蘭共同演出「薛丁山與樊梨花」，她一再為歌仔戲突破疆界，為的就是不讓這項傳統戲曲消失。

今年72歲的楊麗花決定再復出，一向求新求變的她，兩年前下定決心再拍電視歌仔戲，「我怕不再做就太慢了，歌仔戲是我的責任，因為有歌仔戲才有楊麗花」，這些年這些聲音不斷地在內在撞擊，楊麗花更直言，「我到這個年紀，這些我都『帶不回去』」，現在她能做的，就是將正統歌仔戲傳承下去。1051228

(中央社)