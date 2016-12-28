美國內達華洲西北部發生規模5.7地震

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內華達州西南部發生規模5.7地震。(圖取自USGS)

美國內華達州西南部的霍索恩(Hawthorne)，今台灣時間約下午4點40分發生規模5.7地震，目前尚未傳出任何災情。

根據美國地質調查局(USGS)，這起地震深度僅12公里，震央霍索恩距離美國賭城拉斯維加斯約480公里，鄰近震央的加州優勝美地國家公園也有感受到輕微搖晃。

(中時電子報)