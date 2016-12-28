田弘茂走訪金門 有回憶也有期待
海基會董事長田弘茂今（28）日偕陸委會副主委邱垂正到金門關心「小三通」和兩岸通水作業現況，並同意研議派遣專人進駐新成立的「行政院金馬聯合服務中心」，協助推動相關事務的必要性。
田弘茂在邱垂正的陪同下，與海基會顧問蘇進強、文教處長劉克鑫偕立委楊鎮浯、陸委會經濟處長葉凱萍、陸委會金門協調中心主任蔡承棧、金門縣工策會總幹事王中聖等人，走訪小三通和兩岸供水作業現況，並拜會福建省府秘書長翁明志、縣長陳福海和金大校長黃奇等人。
1962年在金門太武山腳服役，退伍54年後首次舊地重遊的田弘茂表示，目前「大三通」跌跌撞撞，「小三通」對兩岸卻有象徵性意義，「一定要來看一下！」今天也對金門有了新的認識，盼望兩岸接水工程盡快完成，解決當地鄉親的民生需求。
邱垂正和翁明志指出，金廈泉「小三通」去年往來旅客人數高達176萬人次，今年並未受到兩岸大環境的影響，而且後勢看好，仍有很大發展空間，海、陸兩會善用這個「巧門」來營造兩岸和諧關係，是可以期待的事。
田弘茂也表示，有1位在辜振甫擔任董事長時，就在海基會任職的高層表示，目前是海、陸兩會關係最好的時候，「水乳交融」、「如膠似漆」，沒有過去曾發生的「海陸大戰」，他也希望在陸委會指導下，兩會一起為兩岸長遠相處鋪設厚實基礎，讓金門更加繁榮。
(中時)
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