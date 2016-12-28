談新南向 蔡英文落英文裁示
身兼黨主席總統蔡英文今天聽取完「新南向、新思路」政策後裁示，希望行政院盤點資源，讓台商更有保障，蔡英文在結尾時有感而發落英文說 「low-hanging fruit」，新南向不是吊在你面前的果子， 而是要努力取得。
蔡英文裁示， 目前為止大家都清楚知道有新南樣政策，這這機會下政府與其單獨構思不如集思廣益，希望行政院在資源配置上重新思考檢討因應新南向，包括資源配置是否調整，地方政府也可以有發揮地方，這是中央與地方共同政策，國營事業要擔任領頭羊及積極角色，國營事業可以有指引作用。但新南向是機會有會有新風險，和各國投資保障要先訂定，希望民進黨在新南向。
蔡英文指出，新南向政策確實是機會，但也有政治風險，在走向一個新的市場、區域，都有一些政治風險，所以跟各國投資保障的協定，一定要完成，讓企業或個人走向新南向的時候有基本的保障。全黨同志對這個政策都很有興趣，他也希望黨在新南向政策上多發揮一些作用，尤其是海外的台商組織應該可以扮演很重要的角色，黨也可以扮演重要的橋梁。
鄧振中說，有些國營事業已經再談，如製糖、製鹽及包裝水，台灣的銀行設據點去服務台商，例如海外信保基金是僑委會在管，是否可以多點挹注，現在是十一億，若可以增加二十億，共三十億，就是一個政策宣示，所以主席才希望行政院盤點資源，會讓台商更有保障。
此外，會中討論事項通過中央黨部預算案及工作人員服務辦法，配合勞基法一例一休及特休假調整都一並納入。選舉時還是會依照勞基法辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。