談新南向 蔡英文落英文裁示

身兼黨主席總統蔡英文今天聽取完「新南向、新思路」政策後裁示，希望行政院盤點資源，讓台商更有保障，蔡英文在結尾時有感而發落英文說 「low-hanging fruit」，新南向不是吊在你面前的果子， 而是要努力取得。

蔡英文裁示， 目前為止大家都清楚知道有新南樣政策，這這機會下政府與其單獨構思不如集思廣益，希望行政院在資源配置上重新思考檢討因應新南向，包括資源配置是否調整，地方政府也可以有發揮地方，這是中央與地方共同政策，國營事業要擔任領頭羊及積極角色，國營事業可以有指引作用。但新南向是機會有會有新風險，和各國投資保障要先訂定，希望民進黨在新南向。

蔡英文指出，新南向政策確實是機會，但也有政治風險，在走向一個新的市場、區域，都有一些政治風險，所以跟各國投資保障的協定，一定要完成，讓企業或個人走向新南向的時候有基本的保障。全黨同志對這個政策都很有興趣，他也希望黨在新南向政策上多發揮一些作用，尤其是海外的台商組織應該可以扮演很重要的角色，黨也可以扮演重要的橋梁。

鄧振中說，有些國營事業已經再談，如製糖、製鹽及包裝水，台灣的銀行設據點去服務台商，例如海外信保基金是僑委會在管，是否可以多點挹注，現在是十一億，若可以增加二十億，共三十億，就是一個政策宣示，所以主席才希望行政院盤點資源，會讓台商更有保障。

此外，會中討論事項通過中央黨部預算案及工作人員服務辦法，配合勞基法一例一休及特休假調整都一並納入。選舉時還是會依照勞基法辦理。

(中時)