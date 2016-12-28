中共軍機繞台 陸委會副主委張天欽：挑釁行為

近日中共軍機繞台，以及遼寧號穿越第1島鏈，陸委會副主委張天欽今（28）日在立法院備詢時強調，大陸此舉就是挑釁行為，台灣是主權獨立國家，不能接受軍事上威脅，除了台灣，中共也威脅美、日。至於是否有回應劇本，張天欽則稱不知情。

張天欽表示，台灣跟大陸的關係很微妙，但台灣不是大陸的內政問題，不可能被他們框進「一中」裡面。而他個人沒有跟大陸溝通，不過陸委會、海基會過去的事務性工作兩岸人員傳遞很普遍，但沒有熱線。陸委會主委張小月也表示，與陸方開通熱線的嘗試一直有，先由處長級同仁提出想溝通對話，但至今仍未接通。

總統蔡英文擔任陸委會主委期間曾採用複委託機制，亦即陸委會委託海基會之外，可再委託一個民間機構，有立委詢問陸委會是否有考慮沿用，張小月則回應，最大的希望還是恢復既有的兩岸兩會官方的管道，而其他多元管道也不會排斥。

張小月表示，未來半年是關鍵重點，端看美國總統當選人川普1月上台後如何定調中美關係，攸關美國全球戰略布局。對於中共近期的軍事行動，張小月表示，應是從川普的談話，研判將對中國大陸採取對抗作為，在此之下，陸方不希望看到美國跟台灣關係改善，因此送出這樣的訊息。

對於明年兩岸關係展望，張小月預估，會經過一段挑戰時間，不會是太好的狀況，不敢有太樂觀的預估，主要看川普上台後中美的走向，而中國大陸內部年底將召開「十九大」，都是需要評估的因素。

(工商)