阿嬤顧孫 顧出事業第二春
「阿嬤顧孫」也能開創事業第二春！61歲的吳瓊玉因為曾幫女兒帶小孩的保母經歷，在勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心的媒合下，受到幼兒園青睞，成功重返職場。吳瓊玉說，原來阿嬤顧孫也是職場資歷，退休後的第二階段人生更加自在、喜樂。
有27年製造業資歷的吳瓊玉，3年多前辦理退休，從中部南遷高雄與女兒同住並協助帶孫子；今年初孫子進了幼兒園，一向習慣忙碌的她突然多了很多時間，就安排自己去社區上課、跳舞保持健康，但她還是好想重返職場，但總是沒有工作機會。
今年5月，在銀行工作的女兒發現「南區銀髮人才資源中心」招牌，介紹61歲的吳瓊玉去諮詢，抱著忐忑的心情走入南區銀髮中心，但她除了製造業的經歷，就只有顧孫子3年。
輔導員胡媧祥決定向大樹區正需要助理人員的幼兒園園長秦瑞梅推薦這位61歲的阿嬤，園長一開始持保留態度，擔心吳瓊玉無幼兒園工作經驗，無法勝任助理人員工作，經胡媧祥再三說明她的人格特質後，順利爭取到面試機會，園長與這位阿嬤教育理念契合，相談甚歡。
秦園長說，與吳瓊玉面試過程中發現，這位她積極樂觀，聽她陳述「顧孫」的經驗，眼中充滿了喜悅與熱情時，她就知道已找到合適的員工，面試當下就立即聘用。
(中時)
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