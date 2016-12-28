韓妹自由行丟手機 淡水警神速尋回

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兩名韓國女大學生來台自由行，手機不慎掉在公車上卻求助無門，巧遇韓國華僑幫忙報案後，警察神速尋回讓韓女猛按讚。

淡水警分局表示，中山路派出所員警黃盛御26日中午見21歲的宋姓與鄭姓韓國籍女子與台灣的馬姓女子一同前來報案手機遺失。

原來兩韓女大生在搭乘前往淡水紅毛城的公車上遺失手機，到淡水捷運站服務台詢問，卻因言語不通求助無門，沮喪之際，在路上巧遇精通韓文的烤肉店馬姓老闆娘幫忙報警。

警方表示，藉由馬女的翻譯協助，黃盛御撥打電話至公車服務處詢問，果然有公車司機撿到手機，立即請巡邏員警吳孟蒼、李瑞庭、沈志權幫忙拿回手機。

在警方協助下，神速找回手機，讓韓妹對台灣大媽的熱心與警察的辦事高效率，直呼「康撒哈米搭」（韓文意思為謝謝）。還到便利商店買飲料感謝熱心的馬女與辛苦的員警們。1051228

(中央社)