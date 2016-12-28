臨海工業區內市有土地招標設定地上權 凱景實業公司得標

高雄市政府財政局首次推出臨海工業區內大面積市有土地招標設定地上權，105年12月28日開標結果，由凱景實業公司以8億8千萬元得標，溢價率30%。

該案順利脫標，成功打破近期地上權市場的陰霾，財政局長簡振澄表示，其實沒有所謂地上權案件欠缺市場性的問題，只有開發內容是否適當的問題，像是百貨公司、旅館，或是如這次標脫的產業用地等具長期收益性之土地，都非常適合採取地上權方式開發，先前地上權市場表現不佳的情況，部分是因為廠商的觀望心態造成。這次順利脫標的案例，其實顯示出，具高度投資價值、價格合理的標的，絕對適合有眼光的廠商把握機會，積極投資，如果過度觀望，恐怕反而錯失良機。

財政局說，土地屬臨海工業區內第一種產業用地，面積達2萬1,461坪，為永續經營市有資產，爰以設定地上權方式提供50年使用期間，以利得標廠商作長遠規劃。而藉由廠商資金投入，預期可增加地方就業機會，帶動相關產業發展，而市政府經管的產業用地，能夠做最有效率的使用，且可增裕市府稅收，挹注市政建設財源，達成公私及市民，三贏的局面。

(中時)