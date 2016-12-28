晚期肺癌新希望 新一代標靶藥物現生機

蔡俊明教授指出空汙危機嚴重，呼籲民眾應加強防護並定期篩檢(本報資料照片)

肺癌患者新希望，新一代標靶藥物增加患者生機。

肺癌是國人殺手，台北榮民總醫院胸腔部主治醫師蔡俊明指出，肺癌早期可透過手術切除，再依手術後的病理結果搭配化學治療或放射治療，約半數病人可存活五年；晚期肺癌若無法手術或已轉移其他器官，以化療及標靶治療為主，預後多半不佳。

肺癌患者中以非小細胞肺癌為大宗，蔡俊明表示，肺癌治療目標為抑制腫瘤生長，目前已知有許多造成細胞癌化的關鍵基因可作為治療標的，除較為人熟知的EGFR（表皮生長因子接受器）之外，2007年新發現的ALK（間變性淋巴瘤激酶）也有對應的標靶治療，建議患者先進行基因檢測，再搭配合適藥物，增進治療效果、減少副作用，改善患者及家屬生活品質。

新一代肺癌ALK標靶精準治療 臨床試驗成效(本報資料照片)

蔡俊明分析，醫療科技精進，目前針對ALK肺癌已研發出新一代標靶用藥，更加專一抑制ALK活性，直接鎖定並消滅癌細胞，且更不會脫靶影響正常細胞；另有研究證實，作為ALK肺癌患者第一線治療，新一代標靶的反應率高達94%，中位數無惡化存活期已超過29個月。

新一代ALK標靶治療安全性很高，服用後腹瀉、反胃、便秘、嘔吐、疲累等副作用低於舊有標靶藥物，提升患者生活品質，也是患者能持續長期用藥的關鍵。ALK肺癌的腦轉移率非常高，新一代ALK標靶可穿過血腦障蔽進入大腦組織，有效對付轉移大腦的癌細胞，甚至可以預防或延緩腦轉移。

造成肺癌的危險因子很多，除了抽菸之外，油煙、家族病史、肺部疾病以及嚴重的空氣汙染問題，都可能是引起肺癌的原因。蔡俊明呼籲，日常生活中應多避免接觸可能的危險因子，平時應定期進行健康檢查，及早發現並積極治療；肺癌患者若能接受基因篩檢，找出關鍵致病基因，再搭配合適藥物，增進治療效果。

(中時電子報)