法籍藝術家Thomas Pourcelot 創作個展

意識是所有心裡感受的基礎，當心智活動的問題無法以意識得到解決時，無意識是否會出現而取代有意識？殘存的記憶與經驗是否已存在無意識的烙印？105年12月30日至106年1月10日，法籍藝術家Thomas Pourcelot的創作個展將在高雄市文化中心至真堂三館展出，12月30日(五)下午4點的開幕茶會，邀請有想意識、無意識、有靈感的您們前來體驗一日藝術家，嘗試在畫布上揮灑您的筆觸，創作製作過程中如同進入藝術家Thomas有意識與無意識的創作世界，感受更多視覺感官世界，增添更多趣味性與無限可能。

法籍藝術家Thomas Pourcelot以繪畫的方式生活在「有意識vs無意識」的狀態，如創作者所言「我從未真正知道繪畫創作將引領我到哪兒？什麼是作品最後的完成階段？我總是在理性與激情之間尋求平衡。然而何時需要控制？何時又需要拋棄？在我的創作一步步漸漸趨使的過程中，除了真實意識選擇了點畫技巧外，其餘皆由無意識驅動帶領，使我不得不出手…」。這種理性與激情的交替迭起可視於Thomas的創作中。

Thomas Pourcelot 1979年生於藝術氛圍濃厚的法國家庭，也因此開啟了對於藝術與多元文化旅程，至今的15年間，Thomas長期旅居奧地利、北京、首爾、高雄、沙烏地阿拉伯。最後在沙烏地阿拉伯埋首創作的三年之後的今年再度回到高雄，選擇以高雄為創作基地，其作品受當代藝術與土著藝術的影響，亦是其長期浸淫於多元文化中的深刻體悟的表現。

《有意識vs無意識》全新系列作品中表現出作品未有完成的時候，只有在創作者感到最有趣最滿意的時候停留。我們期待著這場盛會，因為一旦觀眾來到展場觀看時，觀眾即是演員本人，映入您眼中的圖像讓您的腦部不得不參與有意識與無意識。

(中時)