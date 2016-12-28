法籍藝術家Thomas Pourcelot 創作個展
意識是所有心裡感受的基礎，當心智活動的問題無法以意識得到解決時，無意識是否會出現而取代有意識？殘存的記憶與經驗是否已存在無意識的烙印？105年12月30日至106年1月10日，法籍藝術家Thomas Pourcelot的創作個展將在高雄市文化中心至真堂三館展出，12月30日(五)下午4點的開幕茶會，邀請有想意識、無意識、有靈感的您們前來體驗一日藝術家，嘗試在畫布上揮灑您的筆觸，創作製作過程中如同進入藝術家Thomas有意識與無意識的創作世界，感受更多視覺感官世界，增添更多趣味性與無限可能。
法籍藝術家Thomas Pourcelot以繪畫的方式生活在「有意識vs無意識」的狀態，如創作者所言「我從未真正知道繪畫創作將引領我到哪兒？什麼是作品最後的完成階段？我總是在理性與激情之間尋求平衡。然而何時需要控制？何時又需要拋棄？在我的創作一步步漸漸趨使的過程中，除了真實意識選擇了點畫技巧外，其餘皆由無意識驅動帶領，使我不得不出手…」。這種理性與激情的交替迭起可視於Thomas的創作中。
Thomas Pourcelot 1979年生於藝術氛圍濃厚的法國家庭，也因此開啟了對於藝術與多元文化旅程，至今的15年間，Thomas長期旅居奧地利、北京、首爾、高雄、沙烏地阿拉伯。最後在沙烏地阿拉伯埋首創作的三年之後的今年再度回到高雄，選擇以高雄為創作基地，其作品受當代藝術與土著藝術的影響，亦是其長期浸淫於多元文化中的深刻體悟的表現。
《有意識vs無意識》全新系列作品中表現出作品未有完成的時候，只有在創作者感到最有趣最滿意的時候停留。我們期待著這場盛會，因為一旦觀眾來到展場觀看時，觀眾即是演員本人，映入您眼中的圖像讓您的腦部不得不參與有意識與無意識。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。