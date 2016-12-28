桃園明年有線電視 每戶每月收費調降20元

桃園市政府年底調查今年度桃園市3家有線電視系統業者滿意度，因未達百分之75，桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會決議明年起桃園市有線電視基本頻道收視費用調降20元，每戶每月收費上限510元，至於裝機、復機、移機及分機裝置費用，則維持今年度收費標準。

根據今年市府調查，今年市民對有線電視整體滿意度平均值僅有百分之62.7，未達去年委員會設定的百分之75標準，因此依照委員會去年承諾，將費用調降百分之2至百分之6（即10元至30元），最後以調降20元為決議，成為全國唯一降價的城市。

(中時)