嘉義黃金烏魚子選拔成績出爐

由嘉義縣政府輔導養殖漁業生產區發展協會所舉辦的「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔評鑑結果出爐，今年由鴻業海洋冷凍食品有限公司、鑫溶實業股份有限公司分別拿下5-7兩組及7兩以上組冠軍，競賽結果將於31日在布袋國小舉行頒獎典禮暨行銷推廣活動，同時由縣長張花冠親自授證「嘉義嚴選黃金烏魚子」給得獎者。

今年選拔評審來自嘉義大學、稻江科技暨管理學院等5位專家學者，評比項目包含外觀、風味、質地及口感，優質烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，甚至必須乾溼度適中、軟硬合宜，才能獲選成為頂級烏魚子。

農業處指出，製作烏魚子是一門很深的學問，從挑選烏魚、魚卵分級、曝曬到縫補，每道工序都必須經過嚴格的作業流程，嘉義縣是頂極烏魚子的生產基地，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，才能創造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的美味烏魚子。

得獎名單如下：

5-7兩組：第一名鴻業海洋冷凍食品有限公司、第二名崇文冷凍食品股份有限公司、第三名鑫溶實業股份有限公司、優勝蔡榮坤先生、蔡育修先生。

7兩以上組：第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名蔡榮坤先生、第三名鴻業海洋冷凍食品有限公司、優勝蔡育修先生、崇文冷凍食品股份有限公司、正鑫水產加工有限公司。

(中時)