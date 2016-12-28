嘉義縣環境清潔競賽 竹崎、東石、民雄奪冠

為維護嘉義縣環境品質，環保局舉辦清潔維護品質暨環境綠化美化競賽，於28日上午在布袋鎮好美里好美國小公佈競賽成績，今年鄉鎮市組當中，山區第1名由竹崎鄉拿下，海區、平地組分別由東石、民雄拔得頭籌，各獲得100萬獎金，縣長張花冠公佈成績時強調，環境如同門面，乾淨整齊就會給人非常好的印象。

今天環境清潔競賽由縣長張花冠、議員蔡瑋傑及布袋鎮長陳鳳梅公佈競賽成績，該競賽共分為鄉鎮市組及村里組，鄉鎮市前3名獎金分別為第1名100萬、第2名80萬、第3名60萬及總成績超過85以上的鼓勵獎金20萬，村里組則有特優及優等，獎金分別為20萬及10萬，張花冠說，日本乾淨清新的環境是吸引人前往旅遊的最大主因，因此環境整潔是推動觀光基本要件。

環保局長顏旭明表示，嘉義縣環境清潔競賽已舉辦14年，今年考核從12月1日至12月20日，外聘12位環保專業領域的考核委員，走入各鄉鎮市村里，進行實地現勘與書面資料考評，考核分為公廁、道路、景觀、空屋、居家5大項目，同時聘用世新電視台全程拍攝紀錄，希望能與大家共同打造乾淨優質的城市風貌。

105年度嘉義縣環境清潔維護品質暨環境綠化美化競賽成績：

村里組：

山區組特優：昇平村、白杞村

海區組特優：海埔村、好美里

平地區組特優：菁埔村、本厝村

山區組優等：新福村、觸口村、中崙村、太平村

海區組優等：三家村、德興里、東安里、豐美村

平地區組優等：柴林村、中和村、靖和村、國姓村

鄉鎮市組：

山區組第1名竹崎鄉、海區組第1名東石鄉、平第組第1名民雄鄉

山區組第2名番路鄉、海區組第2名布袋鎮、平第組第2名溪口鄉

山區組第3名中埔鄉、海區組第3名六腳鄉、平第組第3名水上鄉

山區組鼓勵獎為梅山鄉、大埔鄉

海區組鼓勵獎為朴子市、義竹鄉

平地組鼓勵獎為新港鄉、大林鎮、太保市

(中時)