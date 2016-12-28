中正成教系學生行銷新點子 助大林偏鄉企業走出新路

幫助偏鄉企業走出新路！中正大學成教系學生團隊替自創「盆栽蛋糕」的嘉義偏鄉企業發想行銷新點子，不僅協助重新定位商品、提出客製化蛋糕APP，也在產品包裝上加入巧思，讓盆栽蛋糕不只是甜點，還可回收容器栽種植物。雖然目前只是企劃案，但中正學生具創意及可行性的行銷方式，更從全台95組高中職及大專學生隊伍中，拿下「ICT應用創意競賽」大專組第一名。

「想幫助真正有需要的偏鄉企業，提供行銷的建議，讓他們有能力獨立行銷和販售產品。」中正大學成教系學生丁子芸、蔡易晉、江芷慧、李宜潔、謝宜珊日前參加經濟部中小企業處舉辦的「ICT應用創意競賽」，並從主辦單位提供的名單中，挑選嘉義縣大林鎮製作「盆栽蛋糕」的偏鄉業者，幫忙規劃創意行銷方案。

小小的盆栽鋪滿蛋糕、提拉米蘇粉，用新鮮的豆芽菜、草莓點綴，就像真的盆栽植物。逼真的盆栽蛋糕很常見，卻鮮少人知道起初是出自嘉義縣大林鎮一位家庭主婦賴錦蝦的雙手。賴錦蝦曾向中正學生團隊提到，為了兩個孩子的健康，她開始做起使用在地食材製作餅乾、點心的創業之路，也發明了盆栽蛋糕，甚至為了讓顧客吃得安心，使用食品級標章的容器，更把容器申請專利證明。

「因為只懂傳統買賣，不會數位行銷而被市面上大量複製取代，沒有人知道這個盆栽蛋糕是她發明的。」丁子芸說，業者賴錦蝦的產品多樣、鹹甜皆有反而失去焦點，加上沒有專屬網站，只透過團購網站販售，不僅消費者難以搜尋，利潤也被瓜分。因此中正團隊第一步就是重新定位商品，主打方便食用的盆栽蛋糕，並設定講求小孩飲食健康的婦女、女性上班族為客群，提出優化圖片、購買關鍵字等網路行銷技巧，讓消費者能輕易搜尋到業者網站，增加品牌知名度。

然而光是改善商品定位、銷售管道還不夠，丁子芸表示，現在幾乎人人都有智慧型手機，也習慣用手機購買商品，於是他們結合實體與電子商務，規劃了盆栽蛋糕APP，讓顧客能自行按照喜好客製化蛋糕口味、內餡、容器顏色等。此外，學生團隊更想出購買蛋糕附贈培養土和植物種子的行銷方式，「吃完蛋糕後，盆栽容器還能拿來種植物。」丁子芸說，除了趣味性，也達到永續利用、不浪費的目的。

「吃過之後，才更瞭解要怎麼幫助業者行銷。」中正團員蔡易晉說，實地走入企業才瞭解如何應用自己在校所學，也很感謝業者主動分享創業困難。儘管準備時間不到兩個月，但中正團隊仍紮實發揮如成人行銷、創造力發展、專案管理等專業，奪得「ICT應用創意競賽」大專組第一名。

(中時)