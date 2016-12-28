高市教育局提升校園保護學生運動知能

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高雄市茄萣區成功國小蘇姓學生，於去年8月到校參加球隊暑期訓練，突感身體不適昏迷，雖經送醫搶救仍離世；教育局對此表達遺憾，除了積極協助家屬處理後續事宜，也將追究相關責任，同時要求校園全面檢視與提升學生運動訓練防護，防範此次憾事再度發生。

由於此事件現已進入司法程序，教育局表示尊重調查結果，也持續與家屬密切聯繫，提供各項相關協助，也要求各校對學生在校進行體能課程與訓練，應具備更多保護學生知能。

教育局為提升行政人員、運動教練體育知能，導入科學化的運動訓練，今年已持續辦理多場研習，包括8月23、24日辦理「105年度高雄市國民中小學體育組長知能研習」、10月12日「105年度高雄市各級學校運動教練實務研習」，邀請專家學者，從「科學化運動訓練」、「運動傷害防護」等領域，挹注新觀念，優質體育專業人才，提供學生更進一步的保護及照顧。

另外，教育局辦理運動教練及體育班評鑑訪視時，均要求教練、教師針對課程內容、學習目標、效益與暖身活動說明；過程中必須切實詢問學生身體狀況，如發現學生有異狀，即應停止訓練，學生若身體出現不適時，要立即反映與告知師長，師生相互注意，同時提升自我運動防護意識，以避免憾事度再發生。

(中時)