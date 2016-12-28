安倍赴美和解 大臣參拜靖國神社

日本首相安倍及美國總統歐巴馬27日向珍珠港事變倖存者致意。日本國內卻傳出內閣大臣參拜靖國神社。（圖／美聯社）

在日本首相安倍晉三訪問珍珠港進行和解之旅之際，日本一名內閣大臣今天卻在東京參拜備靖國神社。

日本復興相今村雅弘28日下午參拜了為於東京九段北的靖國神社。日本復興廳同一天透露了這一消息。今村表示：「我在一周前就決定造訪神社」，並強調這與安倍參訪珍珠港行沒有關係。今村在2016年8月剛剛就任復興相後也參拜了靖國神社。

日本復興廳（Reconstruction Agency）是東日本大震災後以復興為目的，在一定期間設置的日本中央省廳。復興廳於2012年2月10日成立，本部設在東京，盛岡市、仙台市和福島市則設有復興局。

(中時電子報)