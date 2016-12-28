與小鮮肉經紀人辦事有拍起來？法拉利姐：拿出來看看

法拉利姐張婷婷被傳與小鮮肉經紀人許東華大尺度嘿咻，還被拍成了性愛影片。(取材自法拉利姐facebook)

法拉利姐之前好不容易跟母親和解而搬回老家，如今又因錢的問題撕裂母女情。(中時資料照片)

今年發行新單曲〈BOBOBO〉的法拉利姐(張婷婷)，日前坦承和小鮮肉經紀人許東華赴泰國拍MV時開始交往，還暱稱男友是「大岩蛇」，沒想到事後和男友鬧翻，原定上個月要發表的新EP也難產，她更與母親因借款而二度撕裂感情，最誇張，莫過被爆料她與許東華發生關係時，有第三人在旁邊全程拍攝，且情節超尺度，令人傻眼。

據《壹週刊》報導，針對此事，法拉利姐坦承有與許東華發生關係，然爆料者說的以情趣玩具「上」了嫩男友一事，甚至拍成影片，她則否認，直呼：「我們之前是男女朋友沒錯，但做那檔事怎麼可能會找別人來拍？這一聽就知道不合邏輯」，認為這是爆料者眼紅所做出的惡意攻擊，氣得嗆聲：「講話要有真憑實據，有影片就拿出來看看啊！我也很好奇」。

法拉利姐表示，兩人之間還有合約糾紛，「他把我合約改了，我都不知道，版權全部變他的，我跟他老爸講，他老爸才把百分之五十的版權也給我」，當時合約雖破局，但兩人感情猶在，她從中國商演回國，許東華還去接她，她給男方機會，沒想到「他三個禮拜不理人，我玩直播有一萬多人看，他才又來找我欸！所以我叫他Get out，給我滾蛋」，婷婷表示，許東華的現實讓他一夕清醒，最愛仍是去年徵選會上的「鮮肉王」湯辰希。

至於經濟危機，目前法拉利姐欠卡債2萬，還得負擔每月3到5萬基本開銷，今年又沒有代言工作找她，而有朋友願資助她百萬在西門町開複合式商店，她因此跟母親討回之前借出的28萬，沒想到母親認為她在家白吃白喝沒貢獻，不願給錢，母女好不容易和解，如今又撕破臉，而被錢逼到絕境的法拉利姐，一度想不開，又不能詐騙、搶錢犯罪，「如果要坐一輩子牢的話，那我就結束生命就好了啊！」。

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