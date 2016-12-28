中共新型護衛艦 寧德艦成軍
中共海軍新型護衛艦－寧德艦今天正式成軍。這艘護衛艦由大陸自行研製設計建造，並裝備多套中國大陸自主研發的新型武器裝備。命名授旗儀式今天上午10時在福建省廈門市某軍港舉行。
綜合中新社等陸媒報導，寧德艦舷號510，是中共海軍056型護衛艦，也是大陸自行研製設計建造的新型導彈護衛艦，具資訊化、匿蹤性、兼容性、先進技術應用等特點，可單獨或協同其他兵力攻擊敵方水面艦艇、潛艇，具有較強的防空、反潛和對海作戰能力。
報導指出，寧德艦組建後，已完成接艦培訓、試驗試航等各項工作。在授旗儀式上，寧德艦艦長宋家亮表示，將用新型人才興艦，努力把寧德艦打造成為忠誠、無畏、勝戰、爭先的標桿艦。
報導指出，寧德艦成軍後，將主要擔負巡邏警戒、護漁護航、反潛作戰、對海作戰等使命任務。1051228
(中央社)
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