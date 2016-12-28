暖警送餐盒給街友 民眾PO文讚溫馨
屏東市民和派出所員警將教會送的餐盒輕輕地放在公園睡覺的街友旁，被民眾發現，第2天又出現一模一樣的餐盒，民眾感動PO上網，大讚「警察保護我們，還會照顧著我們」。
李姓網友在「屏東人屏東事」的臉書上PO文指出，26日清晨6時許，他運動經過屏東市和平公園時，看到1輛159號巡邏車停在現場，1名波麗士大人將餐盒輕輕地放在正在睡覺的街友旁的木椅上。第2天，也是清晨6時許，他帶了餅乾過去，看到一模一樣的餐盒放在木椅上，問這名街友是否有拿走前一天的餐盒，街友答有。
李姓網友表示，他跟這名街友說，以後，木椅上的食物都可以拿走，是有心人給的。
李姓網友說，「咱們的警察真是在保護我們還會照顧著我們，我替他向警察先生小姐們感謝你們的愛心與關懷」。
民和派出所所長蔡鴻哲表示，當天前往現場的員警為郭采靈與鄭順蓬，因聖誕節時附近教會有到派出所內發送餐盒，他認為這些餐盒可以提供給更需要的人，於是讓同仁將餐盒分批發送給轄內街頭上的街友，於節慶假日分享餐點，送餐盒只有1天，沒想到第2天有人接力。
女警郭采靈說，她是將自己的餐盒送給街友。
屏東警分局表示，雖然只是平常不過的小舉動，為民服務也是警方的責任，但這樣的貼心行為讓民眾看到溫馨的一面，也讓漸漸轉涼的天氣多了一點溫暖的感覺。1051228
(中央社)
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