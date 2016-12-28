買種子自己種 2男設大麻工廠遭逮

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王、陳兩名男子自己買大麻種子，並到租用的公寓成立工廠栽種，但因惡臭難聞，被鄰居投訴，北市刑大循線逮捕2人。

台北市刑警大隊調查，王、陳2嫌背景單純，由王嫌負責在大台北地區負責採買大麻種子，陳嫌則刻意選擇離住家不遠處租公寓，利用台中氣候大量栽種，為了讓大麻順利生長，還開窗留縫通風，但樓上住戶近日常向大樓管委會抗議惡臭頻傳，逐向警方報案。

北市刑大毒品查緝中心展開長期跟監，眼見時機成熟，前往大麻工廠搜索，查獲大麻成株197株、插株培養杯7杯、靚土13包、培養土4批、肥料4袋、生長棚3組、掛帳2組、穩壓器4組、燈源20盞、定時器6個、溫濕度計1個、澆花器1個、剪刀2支、電風扇2台、除濕機1台等證物。

警方訊後把王、陳2嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦；毒品查緝中心呼籲，大麻在台灣未合法化，仍屬管制第二級毒品，走私大麻種子、栽種、持有及施用大麻皆屬違法行為。1051228

(中央社)