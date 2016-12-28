買種子自己種 2男設大麻工廠遭逮
王、陳兩名男子自己買大麻種子，並到租用的公寓成立工廠栽種，但因惡臭難聞，被鄰居投訴，北市刑大循線逮捕2人。
台北市刑警大隊調查，王、陳2嫌背景單純，由王嫌負責在大台北地區負責採買大麻種子，陳嫌則刻意選擇離住家不遠處租公寓，利用台中氣候大量栽種，為了讓大麻順利生長，還開窗留縫通風，但樓上住戶近日常向大樓管委會抗議惡臭頻傳，逐向警方報案。
北市刑大毒品查緝中心展開長期跟監，眼見時機成熟，前往大麻工廠搜索，查獲大麻成株197株、插株培養杯7杯、靚土13包、培養土4批、肥料4袋、生長棚3組、掛帳2組、穩壓器4組、燈源20盞、定時器6個、溫濕度計1個、澆花器1個、剪刀2支、電風扇2台、除濕機1台等證物。
警方訊後把王、陳2嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦；毒品查緝中心呼籲，大麻在台灣未合法化，仍屬管制第二級毒品，走私大麻種子、栽種、持有及施用大麻皆屬違法行為。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。