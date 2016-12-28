東南水泥復工評鑑不合格 停止操作
高雄市環保局辦理東南水泥復工評鑑會議，由於試車期間仍有12次設備異常，導致停車及大量粉塵逸散等情節，評鑑不合格，應立即停止操作，並進行改善，一個月內不得再申請試車。
東南水泥於今年9月10日至12月9日進行試車。高雄市環保局表示，由於試車期間發生設備異常導致停車及大量粉塵逸散等情節，環保局裁罰新台幣30萬元，出席復工評鑑會議的專家學者一致認為東南水泥設備操作狀況仍不穩定，評鑑結果為不合格。
高雄市環保局表示，評鑑委員認為東南水泥在試車期間的運轉操作仍不穩定，對異味、粉塵、氮氧化物的控制仍顯不足，對防制設備平時的維護保養也沒有訂定標準程序，並未有效掌握污染來源及欠缺積極的改善作為。
如果東南水泥再次申請復工，高雄市環保局仍將依空污法的復工程序，進行最嚴格的審查，要求廠方徹底改善設備，否則不會通過復工。1051228
(中央社)
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