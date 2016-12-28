美國內華達州傳淺層地震 規模5.8

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美國地質調查所（USGS）指出，美國內華達州豪松市（Hawthorne）西南西29公里處發生規模5.8地震，地震深度約19公里。

根據美國地質調查所，這起地震之後又有一起規模5.7的餘震。1051228

(中央社)