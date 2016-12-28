為700元消費糾紛 男踹老闆娘陷昏迷

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基隆市簡姓男子日前到卡拉OK店消費，與蕭姓老闆娘發生口角，簡男拒付700元，打算揚長而去時，雙方發生拉扯，簡男竟將蕭女打到昏迷，幸送醫後撿回一命。

警方調查，60歲的簡男12日獨自前往孝一路卡拉OK店飲酒作樂，期間因故與蕭女發生口角，竟不願付700元費用打算離開，蕭女不甘損失上前追討，拉著簡男的背包，雙方發生激烈拉扯。

不料簡男推倒蕭女後，猛踹她的頭部和身體，導致蕭女顱骨骨折、顱內出血，直到蕭女躺臥在地陷入昏迷，簡男才揚長而去，幸蕭女送醫急救後撿回一命。

市警局第一分局獲報後，雖立刻調閱監視器畫面，並詳查蕭女提供的片面資訊，但案情仍無法突破，所幸透過網友提供的資料，警方掌握簡男行蹤，25日終於在簡男母親住處將他逮捕。

簡男到案後否認動手打人，辯稱因對消費金額的認知不同發生口角，雙方發生拉扯，蕭女才會跌倒受傷，警方訊後依殺人未遂等罪嫌，將簡男移送基隆地檢署偵辦。1051228

(中央社)