旅外救助APP上架 內建語言翻譯
外交部領事事務局的新版「旅外救助指南」APP今天正式上線，內建14種語文的緊急洽助訊息譯文，也可輸入中文即時翻譯各國語言，相當實用。
領事事務局表示，為提供民眾旅外急難救助多元服務管道及強化國人旅外急難救助機制，領事事務局前於101年即導入資通訊新技術，研發「旅外救助指南」APP程式，整合各項出國旅遊資訊，並於App Store及Google Play上架，供民眾免費下載安裝使用，目前累計超過19萬人次下載。
領事事務局表示，新版APP有各國的基本資訊、旅遊警示、護照遺失處理程序、申辦各國簽證參考資料以及駐外館處緊急聯絡電話號碼等資訊。
此外，新版APP內建翻譯功能，可查詢預設14種語文的緊急洽助訊息譯文，包括英文、德文、法文、西班牙文、阿拉伯文、印尼文、義大利文、日文、韓文、馬來西亞文、葡萄牙文、俄文、泰文、越南文；也可輸入中文訊息，即時翻譯為各國語言，可選擇的語別更多。1051228
(中央社)
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