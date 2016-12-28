食藥署查火鍋料 西北大漢生菌數都超標

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冬天是火鍋季，食藥署今天公布，全國抽驗713件火鍋料，有7件不符規定，包含西北食品的凍豆腐、大漢木錦非基改凍豆腐，生菌數都超標，製程衛生有問題。

衛生福利部食品藥物管理署為確保火鍋料食用安全，責成各地方政府衛生局針對傳統市場、超市賣場、餐飲店等場所抽驗火鍋料，包括豆製品（凍豆腐、板豆腐等）、加工丸類（貢丸、魚丸等）、火鍋餃類（蛋餃、燕餃等）、火鍋肉片（豬肉片、牛肉片等）、冷凍水產品、雞蛋等多項產品。

截至12月23日止，全國共完成713件火鍋料產品抽驗，檢驗結果為705件合格（合格率達98.9%），其中有7件產品不符相關規定，以及1件違反衛生標準尚待複驗。

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，7件違規商品中，有幾件是民眾常接觸的商品，包含西北食品工業股份有限公司的凍豆腐、在全聯販售的大漢木錦非基改凍豆腐，都有生菌數過高問題，顯見製程可能有衛生、保存不好疑慮，且經複檢都不合格，除下架外，也依法裁處罰緩。

另也有3件豆腐、凍豆腐產品違法添加防腐劑苯甲酸，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，苯甲酸可使用於魚肉煉製品、肉製品、米血糕等火鍋料中，但不得使用在豆腐類產品。

食藥署表示，有1件調味醬檢出己二烯酸超出限量1.0g/kg標準，另有1件蔬果檢出農藥殘留不符規定。

食藥署提醒，消費者挑選火鍋料產品時，應選擇完整包裝食品，並注意產品包裝品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及負責廠商等標示訊息，同時避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味產品，購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存。1051228

(中央社)