疏運跨年晚會人潮 高捷延長營運
疏運高雄夢時代跨年晚會人潮，高雄捷運31日紅、橘兩線末班車將延長到隔天凌晨2時分別自端點站發出。輕軌C3前鎮之星站至C5夢時代站跨年夜也雙向接駁運輸至隔天凌晨1時30分。
高捷公司說，跨年及元旦升旗活動，高捷及輕軌系統共動員逾700人力投入執行疏運任務，於31日下午起即啟動跨年輸運措施，當天下午1時起視現場人潮加密班距，最短班距2至3分鐘內。
12月31日輕軌系統全線營運服務時間則為上午7時至晚間10時，將視人潮加密班距，最短班距10分鐘；不過，跨年夜當晚10時後，僅開通C3前鎮之星站至C5夢時代站雙向接駁運輸至隔天凌晨1時30分，隔天元旦白天以後則恢復正常假日營運時間。
另為服務參加元旦升旗旅客，高捷元旦首班車也提前發車，端點站首班車發車時間分別為：紅線小港站清晨5時15分、南岡山站清晨5時10分；橘線西子灣站5時39分、大寮站5時20分。1051228
(中央社)
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