訪問金門 田弘茂：兩岸和平示範點

我要評比

海峽交流基金會董事長田弘茂今天表示，兩岸小三通並沒有受到顯著的影響，他允諾海基會與大陸委員會會進一步重視金門作為兩岸接觸的中點，讓金門成為兩岸和平交流示範點。

田弘茂今天到金門水頭碼頭參訪小三通通關作業，訪視金門自大陸引水工程，並拜會金門籍立委楊鎮浯、福建省政府秘書長翁明志和金門大學校長黃奇等人。

田弘茂表示，小三通是總統蔡英文在大陸委員會主委任內推動，這是成功的案例，而在他參訪小三通通關作業後發現，兩岸交流並未顯著受到影響；他並允諾海陸兩會會進一步重視金門作為兩岸接觸的中點和窗口，讓它看起來更好，做得更方便、順利，讓金門成為兩岸和平交流的示範點。

他並自我期許在海基會董事長任內，金門仍是兩岸非常重要的交流管道。

在訪問金門大學時，金大校長黃奇向田弘茂表示，陸委會主委張小月11月中旬訪問金門回台後，為金大向教育部爭取金大陸生名額，希望海基會也能大力贊助金門大學，協助金大發展為兩岸特色大學。

田弘茂表示，金門地理位置特殊，金大有條件發展為國際級大學，並建議除了大陸學生，金大也應多多招收東南亞學生。田弘茂同時以卡達杜哈設立的紐約大學為例說，許多中東優秀學子都競相前往這所學校深造，但這所學校四周都是沙漠，遠不能與金大相比。田弘茂建議金大要把標準拉高，做個有特色的大學。

黃奇同時提到，金門與廈門對開，但金門大學規模與經費遠不及廈門大學，期盼政府多提撥經費，讓金大建立特色。田弘茂表示，廈大是大陸的重點大學，然而金大要發展成特色大學，也並非不可能。

除了政府挹注，黃奇也期盼海基會能大力支持金大進行的大陸研究。陪同田弘茂拜會的陸委會副主委邱垂正是金大國際暨大陸系教授出身，邱垂正說，只要校長指示，海陸兩會立即辦理；田弘茂也接著說，金大事務會優先處理。

田弘茂半世紀前曾在金門太武山服役10個月，他表示，當時是冷戰時期，生活十分緊張；如今重返當年的戰地，看到的是榮景，改變很多，交通等各項建設很進步。他說，當時金大還沒出生，直誇校園很漂亮。

由於台北有要務，田弘茂這次只能當天來回金門；他向黃奇承諾下回一定要在金門停留一晚，並與金大師生見面，好好互動。1051228

(中央社)