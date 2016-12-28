顏卓靈揣摩黑暗性格 小房間裡搞自閉

演員顏卓靈（圖）一甩電影「六弄咖啡館」清新女學生形象，在新片「那年夏天，你去了哪裏」演出性格扭曲少女，為此常自閉在小房間揣摩黑暗心境，讓劇組緊張，不知她躲去哪。 （華映娛樂提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 105年12月28日

演員顏卓靈一甩電影「六弄咖啡館」清新女學生形象，在新片「那年夏天，你去了哪裏」演出性格扭曲少女，為此常自閉在小房間揣摩黑暗心境，讓劇組緊張，不知她躲去哪。

顏卓靈19歲以電影「狂舞派」入圍金馬獎最佳女主角，成為新生代女星、片約不斷，青春作品包括來台拍攝的「六弄咖啡館」，也曾在「尋龍訣」扮演冷酷女打仔。她戲路寬廣，新作「那年夏天，你去了哪裏」挑戰暗黑蘿莉，外表無辜，內心卻充滿痛苦仇恨。

新片題材來自美國2014年一件真實綁票案，顏卓靈飾演遭綁架12年的少女，脫險回家，家人竟接連死亡，一切彷彿與她有關。演出角色陰沉壓抑，顏卓靈說，「以前都演較陽光性格，讓我很想嘗試黑暗、尺度更大的表演」。

她本性開朗，為揣摩負面人格，開拍前總閉上眼睛，沉浸在角色情緒裡，甚至為模擬遭綁架心境，還在拍攝現場找小房間躲起來「搞自閉」，和她對戲的演員林家棟透露，顏卓靈真的把自己藏起來，搞得工作人員很緊張，要開拍了還找不到人。

顏卓靈戲中被男星胡歌綁架，彼此卻產生「相依相殺」的複雜情感，她表示，和胡歌角色關係微妙，互相依賴又互相利用，有感情也有陰謀；胡歌則說，「我有時像個哥哥般愛護她，但有時又視她為工具，對她很兇殘」。

兩人有場拿刀相殺對決戲，劇力萬鈞、殺得緊張，胡歌手還被刀刺穿，但拍攝時他卻不斷搞笑，讓顏卓靈感到輕鬆，笑說胡歌為呈現手被刺穿畫面，不時哇哇大叫用各種道具與角度試戲。

「那年夏天，你去了哪裏」2017年1月6日將在台上映。1051228

(中央社)