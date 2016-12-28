出身偏鄉錄取台大 盼學農回饋家鄉
嘉義縣永慶高中學生蔡幸娥，以台灣大學「希望入學」入學管道錄取農藝學系，出身偏鄉的她，有感許多老農農作收成差，未來將返鄉投入農業，回饋在地。
蔡幸娥與父母及妹妹、一家4口居住在東石鄉三家村，父親是身障人士，母親是中國籍新住民，母親又因工作關係傷到脊椎，而影響工作能力；雖然家境困苦，但很努力學習，更以台灣大學「希望入學」入學管道錄取農藝學系，讓師長與有榮焉。
關心周遭事物的蔡幸娥認為，在偏鄉聚落，年輕人出外打拚工作，在地大都是老年人，但因土壤鹽鹼化，這些還在從事農作的老人，即使很努力耕作，收成卻不好，希望未來能學習農業新技術，返鄉投入農業，改善偏鄉農業。
導師李佩珊指出，蔡幸娥上課學習認真，製作課本重點筆記完整；雖然需應付繁重課業與家務，蔡幸娥仍積極參與公益，不僅擔任校外身障協會的活動志工，也是學校班聯會美術組長，班服就是她設計，十分有才華。
蔡幸娥表示，現在已錄取台大農藝學系，但在還未畢業期間，並不會中斷學習，仍會與同學一樣努力用功，而且台大是國內頂尖大學，更要加強基礎學習，準備應付大學繁重的課業。1051228
(中央社)
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