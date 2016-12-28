日媒發布航艦清晰照 大陸提高警覺
日本官方媒體「共同社」在12月10日起，發表了一系列大陸自製航艦「001A」的高度清晰照片，引起大陸軍方的關注。雖然過去在軍事論壇上，一些不知真名的網友經常發表001A的建造進度，但是日媒的清晰照則令大陸軍方感到警覺，並撰文提醒資訊保密的重要。
大陸軍媒指出，這陣子由日本共同社所發布的001A清晰照，忠實呈現艦上的外型與細節，包括艦島武器開口的結構都一覽無遺，而且拍攝地點也不僅一處，應該是該社的工作人員利用專業器材所拍攝。軍媒稱，航空母艦是「國之重器」，船廠都有重重安保工作，也嚴禁閒雜人等接近與拍攝，但是日本官方媒體依然拍攝的到如此多幀的高解析度照片「不得不讓人警醒」。接著話鋒一轉，提到在甲午戰爭爆發前，日本因準確知道清朝艦隊的實力虛實，並且也掌握有黃海海域週邊的的水文、地貌等情資，製造「高陞號事件」（日本偷襲高陞號運兵艦，引爆甲午戰爭），才會一舉擊敗清朝。
軍媒強調軍事保密的重要，還談到海南島三亞市曾逮捕一名拍攝軍艦並且傳輸情報的事件。該事件曾在4月份披露過，是環球網報導過的洩露三亞軍艦數量事件，涉案男子最後被判刑三年。
該文最後一段說到「亡羊補牢，杜絕類似事件再次發生」，似乎已將此事定調為洩密。不過奇怪的是001A的建造進度，早在各個大陸軍事論壇公布過很多次，以署名「麥克老熊」的網友發布的照片最多，卻從來不見大陸軍媒有任何動作與批評。因此，洩密與否的關鍵點，仍是大陸軍方的自由心證。
(中時電子報)
文章來源：國防時評：國產航母高清照流出堪憂
文章來源：海南男子被間諜收買觀察三亞軍港軍艦情報
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