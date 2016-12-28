鷹石尖美景成絕響　今下午3時封閉

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有大學生趁著封閉前夕，到鷹石尖拍攝畢業照。（簡榮輝攝）

許多遊客趁著封閉前夕，造訪鷹石尖留下險境照片。（簡榮輝攝）

部分遊客太晚抵達鷹石尖山徑，入口處已被柵欄封閉，只能在外頭看著其他下山民眾走下來，望欄興嘆。（簡榮輝攝）

宜蘭縣頭城鷹石尖海拔411公尺，因為突出尖石可以拍出如臨深淵的險境照片，在網路推波助瀾下，成為遊客前來朝聖的熱門景點。

不過東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處進行地質調查後，赫然發現突出尖石出現潛在縱裂現象，遊客危險攀爬拍照，可能加速裂解危機，今(28日)下午3時封閉通往鷹石尖的山徑通道。

許多遊客今天趁著封閉前夕，趕緊造訪此處，還有大學生特別穿著學士服上山拍攝畢業照。多數人都認為如今美景成絕響，直呼可惜。

也有人太晚抵達，山徑入口處已圍起臨時柵欄，在警方與工作人員勸阻下，只能望欄興嘆，失望離去。

(中時)