SBL明星賽首採選秀 周儀翔被隊友孤立

第14季SBL明星賽首度採取選秀方式，別出心裁。（葉士弘攝）

第14季SBL超級籃球聯賽明星賽將在下月21日在新莊體育館舉行，本季最大賣點，就是球迷票選明星球員卻不分隊，再由紅、白隊教練團在明星賽記者會各自選出兩隊理想陣容，其中「人氣王」達欣隊周儀翔被選入白隊，與隊友們都在紅隊不同，他打趣表示「被孤立」，更不怕「印度姚明」布拉嗆聲，反而更怕防守技巧一流的蘇翊傑與張智峰。

本季SBL明星賽以創意方式進行票選，球迷不分隊只針對位置選出心愛球員，投票結果共選出20名球員，其中最高票的中鋒2人、前鋒4人、後衛4人為兩隊先發球員，其餘則是替補球員。紅隊由達欣、台啤、台銀與裕隆、白隊則是勇士、璞園與金酒合組教練團，儘管別出心裁的設計，希望能打破建制，讓隊友在明星賽對決，但兩隊教練團仍略顯保守，大半還是選擇自家球員。

紅隊由達欣隊總教練邱大宗代表選擇，擁有「狀元籤」的紅隊，在布拉與周儀翔間搖擺不定，邱大宗說：「若選了人氣王，白隊若選了2個洋將怎麼辦？」最後決定選入布拉，而周儀翔自然就成為白隊首選，也是唯一在白隊的達欣球員。

達欣隊周儀翔獲選本季明星賽人氣王，獲得主辦單位提供畫像一幅。（葉士弘攝）

「其實這樣還不錯，有機會跟自己隊友打到。」周儀翔打趣表示，雖然感覺自己被「孤立」，但特別安排也很新鮮，面對身高226公分的布拉嗆聲「要在他面前灌籃」，他笑說閃掉就好，更不會硬切籃下，會將大號中鋒拉出禁區，他反而更擔心面對張智峰與蘇翊傑，他意有所指地笑說：「他們防守很好。」

本季明星賽入選前20人名單中，台啤共有7名球員最多，卻也分屬兩隊，周伯勳、朱億宗、呂奇旻在紅隊，蔣淯安、黃聰翰、B.戴維斯與于煥亞則在白隊，屆時隊友鬩牆也是一大賣點。

明星賽29日中午12點起正式開放網路售票，VIP區80席與一樓特區將加贈明星賽紀念T恤一件，其中VIP區還可參加VIP獨家簽名會，不過要價也不便宜，VIP區票價1200元。此外，莊頭北贊助的公益三分球大賽持續進行，本季請來台銀隊成力煥擔任大使，他希望發揮準頭做公益。

(中時電子報)