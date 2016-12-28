殺一個不會判死？ 蔡總統任內首例死刑定讞
李宏基家暴殺人案，最高法院合議庭認為被告出於縝密計畫殺人，今天判決死刑定讞，而這也是總統蔡英文上任以來，最高法院第一起判死定讞的案件。最高法院指出，少數國人有「殺人不會死」、「只殺一個，不致被處死」的觀念，是錯誤的。
根據中央社報導，李宏基於民國103年4月，在2名幼女就讀的幼兒園前持刀殺死前妻，並擄走其中一名幼女，在車上燒炭自殺；李宏基和女兒送醫急救，李救回一命，幼女在治療兩個月後不幸身亡。
這起案件在一審法院審理時，李宏基被判處無期徒刑；二審法院及其更一審，均判李宏基死刑。案經李宏基的律師代為上訴，最高法院日前開庭進行生死辯。
最高法院今天發出新聞稿指出，東、西方國家對於死刑存廢的理念不同，在我國於立法廢除前，司法祇能審慎處遇，不幸少數國人卻有「殺人不會死」、「只殺一個，不致被處死」的錯誤觀念。
最高法院認為兒童是族群繁衍的希望，無論國際公約或內國法律，皆予特別保護，且兒童應是獨立個體非父母資產，父母有撫養義務，但無侵害權利。
況且，殺害兒童無論出於何種動機，行為人主觀性格顯然是兇殘暴戾、鐵石心腸，客觀上非但欺負弱小，尤其剝奪兒童平順長大成人的機會，絲毫不尊重幼小生命權，危害社會治安甚大，足以該當最嚴重的犯罪情形之一。
最高法院也指出，行為人有無教化可能，雖屬法院量刑審酌的事項，但非唯一，若所犯情節嚴重，仍難解免死刑應報；然而，行為人若自知死罪難逃，主動求死，則法院判死，足當「死者與我皆無憾焉」。
最高法院合議庭認為李宏基出於縝密計畫殺人，使得幼女延醫近二月死亡，情節至重、事證明確，無冤判之虞，符合「求其生而不可得」之標準，因此維持台灣高等法院高雄分院更一審見解，駁回上訴、死刑定讞。
(集團連線報導)
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