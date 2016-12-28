北京企業平均薪資9835元 全中國第一

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智聯招聘稍早發表2016年冬季北京雇主需求與白領人才供給報告。報告顯示，北京地區2016年冬季求職期的企業，平均招聘薪資為9,835元，在全中國34個主要城市的薪資水準中，排名第一，招聘月薪8,000元以上的職位，佔總量的46.2％。

(工商)